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В мире

Российские туристы не пострадали при землетрясении на Косе

Сюжет:
Землетрясение в Греции и Турции (15)
12:0021.07.2017
(обновлено: 12:05 21.07.2017)
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© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaПоследствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские туристы на острове Кос не пострадали от разрушительного землетрясения, сообщил РИА Новости управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис со ссылкой на информацию коллег с острова.

Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
© AP Photo / Ayse Wieting
Около 80 человек пострадали при землетрясении в Турции

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. По сообщению властей, на Косе погибли два иностранных туриста, около 120 пострадали.

"Россияне не пострадали. Те, кто погиб — турок и швед, — они были в клубе. Там обрушилась крыша, и там были пострадавшие. В остальных местах их практически нет, хотя многие здания пострадали довольно сильно", — сказал Харитидис.

Последствия землетрясения в Бодруме
© AFP 2017 / Dogan News Agency
На греческом острове Кос после землетрясения проходит спасательная операция

По его словам, порт закрыт, аэродром сейчас должны открыть.

По его словам, у ΤΕΖ TOUR Greece на Косе нет туристов, но они есть у других туроператоров.

"У нас нет туристов на Косе. Мы занимаемся соседним Родосом — там все спокойно. У нас там почти 6 тысяч человек отдыхает, из них только одна семья изначально сказала, что хочет уехать, но передумала", — сообщил он.

Харитидис сказал, что на Косе пострадали здания 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, старинные здания венецианского периода в историческом центре дали трещину.

"Гостиничная инфраструктура на острове новая, гостиницы не пострадали. Руководитель одного из крупных отелей сообщил, что туристы ночью спали на улице, но сейчас в целом ситуация нормальная, сейчас все возвращаются в номера", — сказал Харитидис.

Он сослался также на заявления сейсмологов, что основной толчок прошел, и теперь следует опасаться афтершоков.

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