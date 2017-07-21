В ДНР опровергли заявление СММ ОБСЕ о недопуске миссии в Ясиноватую

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию о том, что ополчение не пропускает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Ясиноватую.

Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что наблюдатели не могут попасть в подконтрольную ДНР Ясиноватую из-за отказа в доступе командиром подразделения ополчения с позывным "Злой".

"Командира с позывным "Злой" в данном населенном пункте нет, соответственно, и его подразделения тоже. Он не мог их туда не пускать. Насколько мне известно, в Ясиноватую они спокойно въезжают и мониторят ситуацию с ЖД вокзала", — сказал журналистам Басурин.

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