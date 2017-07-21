Землетрясение на Косе не доставило неудобств россиянам, сообщил туроператор

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские туристы, которые в настоящий момент отдыхают на греческом острове Кос, не испытывают никаких неудобств, связанных с последствиями землетрясения в Эгейском море, сообщила РИА Новости в пятницу генеральный директор туристической компании "Библио Глобус" Ирина Костенко.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Собеседник агентства рассказала, что компания "Библио Глобус" осуществляет большую чартерную цепочку на греческий остров Кос и подтвердила, что сейчас там отдыхает достаточно большое количество российских туристов. Она заверила, что после землетрясения никаких бытовых неудобств россияне на острове не ощущают.

"У нас пока нет официальной информации с острова, но судя по тому, что нам сообщили представители нашей компании на Косе, туристы не испытывают никаких неудобств, которые могли бы возникнуть в результате землетрясения. Есть некоторые разрушения, но это ни в коей мере не сказывается на отдыхающих, никакого неудобства даже в бытовом плане они не испытывают", — заверила Костенко.