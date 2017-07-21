Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Тело испанского художника Сальвадора Дали, которое пришлось эксгумировать из-за постановления мадридского суда, хорошо сохранилось благодаря бальзамированию; даже знаменитые усы сохранили форму, заявил генеральный директор фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас.

В ночь на пятницу в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас прошла процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста. Таким образом, было исполнено решение суда Мадрида, в конце июня удовлетворившего иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали — ее отец. Суд пришел к выводу: единственный способ установить это – провести сопоставительный анализ ДНК. Для эксгумации пришлось поднимать полуторатонную плиту пола музея, под которой захоронен Дали, доставать гроб, эксгумировать тело и брать образцы. Анализом ДНК будет заниматься мадридский Институт токсикологии.

На процедуре эксгумации присутствовало ограниченное число людей: несколько судмедэкспертов, директор музея, мэр Фигераса, представители департамента культуры Жироны, адвокат фонда и представители правоохранительных органов. Сама процедура была завершена в 0.40 пятницы.

По его словам Пенюэласа, "взяли образцы двух больших костей, волосы и ногти". После проведения анализа их вернут на место. Тело оказалось в хорошем состоянии.

"Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент", — сказал Пенюэлас на пресс-конференции.

Представители фонда признались, что были "очень глубоко тронуты самим фактом эксгумации".

"Все мы в фонде были лично затронуты тем, что было вчера ночью. Поскольку Дали основал этот институт, мы относимся с огромным уважением. Мы сделали все возможное, чтобы не подпустить это, но вынуждены были выполнить судебное решение", — заявил Хуан Мануэль Севильяно.

Результаты анализа ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.