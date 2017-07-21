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В мире

Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

11:4521.07.2017
(обновлено: 11:47 21.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВыставка работ Сальвадора Дали в ГМИИ имени А.С.Пушкина. Архивное фотоВыставка работ Сальвадора Дали в ГМИИ имени А.С.Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Тело испанского художника Сальвадора Дали, которое пришлось эксгумировать из-за постановления мадридского суда, хорошо сохранилось благодаря бальзамированию; даже знаменитые усы сохранили форму, заявил генеральный директор фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас.

Театр-музей в Фигерасе (Каталония, Испания). Эксперты выносят образцы ДНК Сальвадора Дали
© РИА Новости / Елена Шестернина
Результаты анализов ДНК Сальвадора Дали станут известны в сентябре
В ночь на пятницу в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас прошла процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста. Таким образом, было исполнено решение суда Мадрида, в конце июня удовлетворившего иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали — ее отец. Суд пришел к выводу: единственный способ установить это – провести сопоставительный анализ ДНК. Для эксгумации пришлось поднимать полуторатонную плиту пола музея, под которой захоронен Дали, доставать гроб, эксгумировать тело и брать образцы. Анализом ДНК будет заниматься мадридский Институт токсикологии.

На процедуре эксгумации присутствовало ограниченное число людей: несколько судмедэкспертов, директор музея, мэр Фигераса, представители департамента культуры Жироны, адвокат фонда и представители правоохранительных органов. Сама процедура была завершена в 0.40 пятницы.

В Китае построят копию любимого города Сальвадора Дали
По его словам Пенюэласа, "взяли образцы двух больших костей, волосы и ногти". После проведения анализа их вернут на место. Тело оказалось в хорошем состоянии.

"Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент", — сказал Пенюэлас на пресс-конференции.

Представители фонда признались, что были "очень глубоко тронуты самим фактом эксгумации".

"Все мы в фонде были лично затронуты тем, что было вчера ночью. Поскольку Дали основал этот институт, мы относимся с огромным уважением. Мы сделали все возможное, чтобы не подпустить это, но вынуждены были выполнить судебное решение", — заявил Хуан Мануэль Севильяно.

Результаты анализа ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.

В поисках своего Дали: аукцион работ сюрреалиста в Петербурге
© РИА Новости / Игорь РуссакБолее 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Более 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРаботы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.

Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Работы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.

Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДля участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".

Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Для участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".

Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПеред торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Перед торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.
© РИА Новости / Игорь РуссакКроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Кроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.
© РИА Новости / Игорь РуссакИдея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Идея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДевятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.

Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Девятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.

Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкИз представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Из представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.
© РИА Новости / Игорь РуссакИх общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Их общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкУникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.

Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Уникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.

Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".

Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".

Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкНачальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).

Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Начальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).

Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
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