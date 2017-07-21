Посольство РФ в Ираке контактирует с властями после задержания россиянок

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Посольство России в Ираке пока не получило от властей страны официального подтверждения о задержании в Мосуле гражданок РФ, якобы примкнувших к боевикам, сообщил пресс-атташе посольства Дмитрий Петин.

По его словам, дипмиссия находится в контакте с властями Ирака по этому вопросу. "Мы официальным путем от местной стороны не можем добиться конкретного ответа", — сказал Петин РИА Новости.

Он подчеркнул, что иракская сторона пока официально не уведомила посольство ни о самом факте задержания гражданок России, ни о количестве задержанных.

В понедельник газета Welt сообщила, что иракские военные задержали несколько примкнувших к боевикам женщин, которые прятались в туннелях под Мосулом в районе Старого города. Там же были обнаружены пояса со взрывчаткой и оружие. По информации издания, задержанные являются гражданками Германии, России, Турции, Канады, Ливии и Сирии.

Британская газета Times в пятницу сообщила, что среди 20 иностранок в Мосуле были пять гражданок Германии, две гражданки Канады, три женщины из Турции, три россиянки и француженка с четырьмя детьми.