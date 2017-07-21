Силовики выпустили по ДНР более тысячи мин и снарядов за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (167)

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела в ДНР. Архивное фото

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела в ДНР. Архивное фото

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более тысячи мин и снарядов за неделю, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшую неделю противник 298 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1092 артиллерийских, танковых снарядов и мин", — заявил Басурин.

По его словам, обстрелам подверглись районы 34 населенных пунктов ДНР, повреждения получили более 20 домов.

"Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также поселки Александровка, Трудовские, города Ясиноватая, Докучаевск и село Ленинское", — добавил Басурин.