На греческом острове Кос после землетрясения проходит спасательная операция

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На греческом острове Кос проходит поисково-спасательная операция после разрушительного землетрясения, сообщает Афинское агентство новостей.

На остров утром прибыли 15 спасателей специального подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших, сообщает агентство.

В поисках помогают местные пожарные службы и жители. По предварительной информации властей острова, погибли два туриста — из Турции и Швеции, около 120 человек ранены. От землетрясения пострадали в основном старые здания.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 1.31 (время совпадает с московским) между турецким Бодрумом и греческим Косом.