Вице-президент Ирака назвал мечтами желание Турции контролировать Мосул

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Анкара хочет контролировать Мосул и некоторые другие иракские города, но такие амбиции Турции — это только мечты, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"В ходе визита (президента Турции Тайипа) Эрдогана в Ирак я сказал ему, что посол Турции ведет себя так, словно он посланник Османской империи. Мы его проводили, они прислали нового посла – тот ведет себя так же. Они ведут себя так, словно Ирак все еще под управлением Османской империи, будто это задний двор Турции", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

По его словам, "сейчас турки стараются сделать так, чтобы Мосул стал турецким".

"Это мечты, это амбиции Турции. Когда они говорят Мосул, они имеют в виду и Эрбиль (столица Иракского Курдистана – ред.) с Киркуком и Сулейманией. Однако они слишком слабы, чтобы реализовать эти мечты", — подчеркнул вице-президент.

Отношения Ирака и Турции обострились в декабре 2015 года, когда турецкие военные и бронетехника вошли в район Башика иракской провинции Найнава под предлогом подготовки народных отрядов, воюющих с террористами. Иракские МИД и Минобороны назвали присутствие турецких военных "враждебным действием", не согласованным с властями, и заявили о нарушении суверенитета.

Правительство Ирака неоднократно выступало против проведения Турцией каких-либо операций на территории страны. Турецкая сторона, в свою очередь, заявляла, что будет обсуждать с Ираком вопрос о присутствии своего военного контингента в лагере Башика на севере страны после того, как Мосул будет полностью освобожден от террористов.