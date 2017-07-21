Россия передала Армении осужденного за крупное ДТП

ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Гражданин Армении Грачья Арутюнян, осужденный в России за ДТП с 18 погибшими, передан армянской стороне, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства юстиции республики.

"Арутюнян доставлен в Армению 20 июля в соответствии в соответствии с конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что после передачи Арутюняна, согласно статье 10 конвенции, государство приводит это наказание в соответствие с предусмотренным его собственным законом за аналогичное преступление. Эта мера должна по возможности соответствовать той, которая была назначена в государстве вынесения приговора.

Меры, назначенные в стране исполнения приговора, не должны усиливать назначенные или превышать максимальное наказание, предусмотренное законом государства исполнения приговора. Место отбывания наказания определит уголовно-исполнительное управление Минюста.

Груженный щебнем грузовик, за рулем которого был Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами, ехавший из Подольска в Курилово. В результате аварии погибли 18 человек, пострадали более 40. В ходе следствия выяснилось, что грузовик как следует не обслуживался, в итоге тормоза у него работали неисправно. Арутюнян, как считает следствие, должен был знать об этом. ДТП под Подольском стало одним из крупнейших в московском регионе за всю современную историю России.

В начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы признал Арутюняна виновным в использовании заведомо подложного документа и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и приговорил к шести годам и девяти месяцам заключения в колонии общего режима.