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В мире

От выборов до борьбы с ИГ*: глава ЦРУ обвинил РФ в желании "насолить США"

10:4521.07.2017
(обновлено: 10:57 21.07.2017)
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© REUTERS / Jonathan ErnstДиректор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фотоДиректор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию в желании "насолить" США. Глава американской разведки заявил, что именно этим объясняется операция ВКС в Сирии.

Бойцы СДС в Табке, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
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Майк Помпео занимает пост директора ЦРУ с января 2017 года. Он сменил на этой должности Джона Бреннана, который руководил управлением с марта 2013-го.

Помпео известен своими резкими обвинениями в адрес России. Так, в конце июня он заявил в интервью телеканалу MSNBC, что Москва "десятилетиями" пытается подорвать демократию в Штатах. При этом никаких доказательств этому он не привел.

"Насолить США"

Выступая в четверг на форуме по безопасности в Колорадо, Помпео сказал, что Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что "любит насолить Америке". Директор ЦРУ отметил, что США обязаны "отпираться".

"Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь", — цитирует слова Помпео The Washington Examiner.

Кроме того, Помпео усомнился в том, что целью российской операции в Сирии является борьба с боевиками "Исламского государства"*.

Президент США Дональд Трамп во время выставки Сделано в Америке в Белом доме. 17 июля 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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Директор ЦРУ считает, что вклад Москвы в борьбу с ИГ* является "минимальным".

В своей речи директор ЦРУ коснулся и темы "российского вмешательства" в американские выборы. Помпео заявил, что Москва вмешивалась в ход как минимум трех последних голосований, а попытки повлиять на электоральный процесс, по его мнению, можно "найти" еще в семидесятых годах прошлого века.

Директор ЦРУ подчеркнул, что нынешняя администрация Белого дома относится к Москве куда жестче, чем прежнее руководство страны.

О легитимности операции США

Сайт WikiLeaks
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия и WikiLeaks растаптывают "западные ценности". Доказано ЦРУ
Комментируя слова Помпео, директор Института стратегического планирования Александр Гусев напомнил, что российские ВКС бомбят позиции террористов по просьбе Дамаска, в то время как американские военные находятся в стране без приглашения.

"Мы понимаем, что США как главный модератор практически всех мировых процессов, как они считают, должны определять повестку дня. Они вмешиваются во все конфликты. А чаще всего раздувают региональные конфликты для того, чтобы проводить свою политику в тех или иных странах, меняя режимы, убивая политических лидеров", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

"Они хотят, чтобы Россия "подняла руки" и сказала, мол, решайте все, а мы отойдем в сторонку. Но этого не будет, и это надо очень хорошо усвоить. У России есть свои интересы: геополитические, экономические, социальные, гуманитарные. Мы не развязываем войны. Россия стремится к тому, чтобы погасить конфликты", — добавил Гусев.

"Вранье или некомпетентность"

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, также раскритиковал слова директора ЦРУ.

"Вранье или некомпетентность. Одно другого хуже", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По мнению Косачева, директор ЦРУ либо "публично вводит общественность (а следовательно — и руководство страны) в заблуждение, перевирая в политических целях реально имеющуюся и у него в агентстве, и, разумеется, в Пентагоне реальную информацию", либо в американской разведке работают "откровенно некомпетентные люди, не имеющие оперативных источников на местах и черпающие информацию для своих докладов из тех же американских газет, пишущих о России всякую чепуху".

Критика в США

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Злой Путин на обложке Time. О мрачном культе западных СМИ
Заявления Помпео раскритиковали не только в России, но и в США. Американские политики усомнились в его словах по поводу вмешательства Москвы в выборы.

"Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить", — написал в микроблоге в Twitter Адам Шифф, старший демократ комитета палаты представителей по разведке и один из главных участников расследования "российского вмешательства" в выборы.

Экс-посол США в России Майкл Макфол, который сейчас работает в Стэнфордском университете, задался вопросом, откуда директор почерпнул данные о роли России в выборах.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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"На каком основании Помпео делает утверждения насчет 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества", — написал экс-дипломат в своем Twitter.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в американские избирательные процессы. В Кремле претензии спецслужб США называют голословными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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