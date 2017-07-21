Яровая заявила, что директор ЦРУ перепутал жанры

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео, заявивший о незначительной роли России в борьбе с терроризмом и стремлении Москвы "насолить Вашингтону", перепутал жанры, и можно только порадоваться, что РФ в вопросах безопасности имеет принципиально другую логику, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Помпео, выступая на форуме по безопасности в Колорадо, сказал, что Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что "любит насолить Америке". Он также сообщил об отсутствии у него явных доказательств того, что Россия действительно стремится победить "Исламское государство" * в Сирии.

"Если борьба России с терроризмом — это "насолить Америке", то явно в американской кулинарии проблемы с рецептурой безопасности. Директор ЦРУ перепутал жанры! Видимо, насолить и поперчить — это собственный рецепт политики от ЦРУ в отношении других стран", — цитирует слова Яровой ее пресс-служба.

"Можно только порадоваться, что действия России в вопросах безопасности имеют принципиально другую логику. Мы боремся с терроризмом и глобальными угрозами, исходя из интересов нашей национальной безопасности и равной неделимой безопасности мира, чего желаем и США", — добавила вице-спикер.

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