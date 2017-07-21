Россия спасла Ближний Восток от уничтожения, заявил вице-президент Ирака

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Если бы не позиция России по вопросу сирийской проблемы, регион бы был полностью уничтожен, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Без подхода России к сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона и, в итоге, это привело бы к падению Багдада", — рассказал аль-Малики в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что не считает победу над "Исламским государством"* в Мосуле достижением США.

"Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", — добавил вице-премьер.

Аль-Малики 23-26 июля посетит Москву с рабочим визитом.

Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с сентября 2015 года по запросу президента страны Башара Асада начала наносить авиаудары по террористам. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте Россия вывела большую часть группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Москване отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.

*Террористическая организация, запрещенная в России.