Россия спасла Ближний Восток от уничтожения, заявил вице-президент Ирака

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Если бы не позиция России по вопросу сирийской проблемы, регион бы был полностью уничтожен, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.
Он также отметил, что не считает победу над "Исламским государством"* в Мосуле достижением США.
"Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", — добавил вице-премьер.
Аль-Малики 23-26 июля посетит Москву с рабочим визитом.
Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с сентября 2015 года по запросу президента страны Башара Асада начала наносить авиаудары по террористам. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.
*Террористическая организация, запрещенная в России.