Вице-президент Ирака: победа в Мосуле – не достижение США

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Победа над "Исламским государством"* в Мосуле — это достижение не США, а иракской армии и народного ополчения, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Они (США – ред.) говорят – и я сожалею по этому поводу и отвергаю это – что эта победа (в Мосуле – ред.) – их достижение, что эту войну вели они, но, на самом деле, это победа иракской армии. Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная в России.