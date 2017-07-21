В Думе считают оправданной идею о санкциях против стран Прибалтики

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Инициатива о введении Европарламентом санкций против прибалтийских стран из-за роста в них фашистских настроений является абсолютно оправданной, заявил РИА Новости зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Как сообщает газета "Известия" , резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран из-за роста в них фашистских настроений, вынесут на рассмотрение Европарламента, инициатором этого стала фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL).

"Когда в Прибалтике шествуют по улицам ветераны легионов СС – это, конечно, означает, что тенденция очень тревожная, осуществляется явная, зримая реабилитация фашизма. И эти действия должны быть наказуемы", — заявил РИА Новости Новиков.

"Любые формы реабилитации этого явления недопустимы. Именно это происходит в Прибалтике. В качестве контрмеры, в качестве профилактической меры предложение европейских "левых" абсолютно оправдано", — подытожил депутат.