Горнякам в Луганской области все еще не выплатили зарплаты

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Украинские власти до сих пор не выплатили заработную плату горнякам на шахтах госпредприятия "Лисичанскуголь", расположенного на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщил в пятницу председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Шахтерские требования после переговоров с министром (энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом — ред.) не решены. Шахтеры вернулись нищие… Сегодня на 09.00 (совпадает с мск) на шахте "Капустина" собираются жены шахтеров на протест", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что одному шахтеру стало плохо и его подняли на поверхность.