Горнякам в Луганской области все еще не выплатили зарплаты

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Украинские власти до сих пор не выплатили заработную плату горнякам на шахтах госпредприятия "Лисичанскуголь", расположенного на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщил в пятницу председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее профсоюз сообщил, что горняки шахты имени Капустина не поднимаются на поверхность, пытаясь добиться выплаты задолженности по зарплате. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты горнякам. Волынец сообщал, что шахтеры приедут в Киев и будут протестовать возле министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Шахтерские требования после переговоров с министром (энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом — ред.) не решены. Шахтеры вернулись нищие… Сегодня на 09.00 (совпадает с мск) на шахте "Капустина" собираются жены шахтеров на протест", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что одному шахтеру стало плохо и его подняли на поверхность.