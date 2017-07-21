ВС Ирака потеряли при взятии Мосула около 20 тысяч погибшими и ранеными

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Потери вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Военные потери огромные – честно говоря, около 20 тысяч погибших и раненых в ВС, полиции", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

По его словам, "ВС старались не разрушить город больше, чем было необходимо в рамках войны, все исходили из того, что битва может затянуться – в итоге, она длилась 9 месяцев".

"Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода", — добавил аль-Малики.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.