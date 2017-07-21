ИГ* уже не сможет продвигаться в Ираке, но спящие ячейки остаются

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Террористы "Исламского государства"* уже не смогут продвигаться или занимать территории в Ираке, но их спящие ячейки остаются в городах, в том числе в Багдаде, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Спящие ячейки есть в Багдаде, время от времени они предпринимают действия и устраивают взрывы, как в Кербеле и районе Карада. С военной точки зрения волноваться не о чем – ИГ* неспособно продвигаться вперед или занять территории, они не смогут остаться в оккупированных ими регионах, а вот с точки зрения безопасности все еще имеются спящие ячейки и "одинокие волки", с помощью которых действует ИГ*", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

По его словам, "всего было более трех, или до пяти тысяч боевиков в стране". "Мы ликвидировали две-три тысячи, остальные – или в спящих ячейках, или бежали вместе с беженцами", — добавил аль-Малики.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.