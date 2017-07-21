Вице-президент назвал "пока не окончательной" победу над ИГ* в Ираке

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Победа над ИГ* в Мосуле не окончательная, там ещё остаются террористы, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Эта победа не окончательная – в городе все еще остаются небольшие карманы, где укрылись террористы… спящие ячейки также есть в Дияле", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30 мск.

*Террористическая организация, запрещена в России