МККК отправил девять грузовиков с помощью для жителей Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (164)

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Донбасс девять автомобилей с помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в пятницу государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию проследовали девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили строительные материалы общим весом 180 тонн. Груз жителям Донецкой области был направлен от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>