В Ясиноватой четыре дома повреждены в результате обстрела

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Четыре дома получили повреждения в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу в МЧС ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"Двадцатого июля в результате обстрела в Ясиноватой по улице Солнечная повреждена стена, кровля, остекление частного жилого дома, по улице Курортная — разрушена пристройка, повреждена стена и остекление частного дома. Еще в двух домах повреждено остекление", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

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