В Ясиноватой четыре дома повреждены в результате обстрела

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Четыре дома получили повреждения в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу в МЧС ДНР.
"Двадцатого июля в результате обстрела в Ясиноватой по улице Солнечная повреждена стена, кровля, остекление частного жилого дома, по улице Курортная — разрушена пристройка, повреждена стена и остекление частного дома. Еще в двух домах повреждено остекление", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.