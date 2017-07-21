Вступило в силу соглашение Индии и Японии по мирному атому

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Индийско-японское соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, подписанное в ноябре 2016 года, вступило в силу, сообщил МИД Индии.

"Индийско-японское соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии вступило в силу 20 июля 2017 году посредством обмена дипломатическими нотами между первым заместителем главы МИД Субраманиамом Джайшанкаром и послом Японии в Индии Кендзи Хираматсу", — говорится в сообщении МИД.

Соглашение было подписано 11 ноября прошлого года во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Японию. Тогда сообщалось, что оно вступит в силу в начале 2017 года, но в итоге процесс ратификации договора парламентом Японии продлился больше полугода.

Соглашение задает юридические рамки для реализации проектов двух АЭС в Индии — станции на площадке Коввада в штате Андхра-Прадеш, которая должна быть построена американской Westinghouse, принадлежащей японской корпорации Toshiba, а также проекта АЭС, которая должна строиться при содействии американо-японской GE Hitachi Nuclear Energy. Однако на настоящий момент судьба обоих проектов не ясна – корпорация Toshiba испытывает серьезные финансовые трудности, а для второй АЭС пока и вовсе не выделена площадка.

"Это соглашение отражает стратегическое партнерство между Индией и Японией и проложит путь для углубленного сотрудничества в энергетической безопасности и "зеленой" энергетике. Соглашение нацелено на продвижение полноценного сотрудничества между двумя странами в развитии и использовании атомной энергии для мирных целей на стабильной, надежной и предсказуемой основе", — заявили в МИД Индии.