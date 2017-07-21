В Мосуле нашли немецкую девушку, которая была замужем за чеченским боевиком

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкая девушка, обнаруженная в иракском Мосуле, была замужем за чеченским боевиком, воевавшим в рядах террористической группировки "Исламское государство"*, пишет британская газета Times.

По данным издания, речь идет о 16-летней Линде Венцель (Linda Wenzel), которую нашли в подземных тоннелях Мосула в числе других 20 женщин.

Девушка была отправлена для дальнейшего расследования в Багдад. По словам встретившегося с ней иракского парламентария Виана Дакхила, она подтвердила, что приехала в Ирак из Германии и была замужем за боевиком ИГ* чеченского происхождения. Дакхил также сообщил, что мать Линды Катарина подтвердила, что в тоннеле была обнаружена именно ее дочь.

"Сейчас она находится под следствием, которое ведут наши силы безопасности. Мы будем требовать, чтобы правительство не передавало ее в Германию. Она приехала в Ирак, чтобы присоединиться к террористической организации и должна быть наказана по законам Ирака", — заявил депутат газете.

Издание отмечает, что среди 20 иностранок в Мосуле в том числе были обнаружены пять гражданок Германии, две гражданки Канады, три женщины из Турции, три россиянки и француженка с четырьмя детьми.

Посольство России в Ираке ранее сообщало, что пока не располагает информацией о том, что среди примкнувших к боевикам женщин, задержанных в Мосуле, были граждане РФ, дипмиссия в данный момент проверяет достоверность этой информации.

МИД ФРГ в свою очередь заявлял, что контактирует с правительством Ирака после сообщений СМИ о задержании нескольких примкнувших к боевикам гражданок Германии.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель. В среду аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.