В Мосуле нашли немецкую девушку, которая была замужем за чеченским боевиком

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкая девушка, обнаруженная в иракском Мосуле, была замужем за чеченским боевиком, воевавшим в рядах террористической группировки "Исламское государство"*, пишет британская газета Times.
По данным издания, речь идет о 16-летней Линде Венцель (Linda Wenzel), которую нашли в подземных тоннелях Мосула в числе других 20 женщин.
Девушка была отправлена для дальнейшего расследования в Багдад. По словам встретившегося с ней иракского парламентария Виана Дакхила, она подтвердила, что приехала в Ирак из Германии и была замужем за боевиком ИГ* чеченского происхождения. Дакхил также сообщил, что мать Линды Катарина подтвердила, что в тоннеле была обнаружена именно ее дочь.
"Сейчас она находится под следствием, которое ведут наши силы безопасности. Мы будем требовать, чтобы правительство не передавало ее в Германию. Она приехала в Ирак, чтобы присоединиться к террористической организации и должна быть наказана по законам Ирака", — заявил депутат газете.
Издание отмечает, что среди 20 иностранок в Мосуле в том числе были обнаружены пять гражданок Германии, две гражданки Канады, три женщины из Турции, три россиянки и француженка с четырьмя детьми.
Посольство России в Ираке ранее сообщало, что пока не располагает информацией о том, что среди примкнувших к боевикам женщин, задержанных в Мосуле, были граждане РФ, дипмиссия в данный момент проверяет достоверность этой информации.
МИД ФРГ в свою очередь заявлял, что контактирует с правительством Ирака после сообщений СМИ о задержании нескольких примкнувших к боевикам гражданок Германии.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель. В среду аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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