ЛНР обвинила силовиков в обстреле в районе планируемого разведения сил

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе планируемого разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.

В четверг полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что на полдень 21 июля планируется разведение сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской.

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР, в том числе позиции Народной милиции у КПП "Станица Луганская", отметили в пресс-службе.

"В 22.45 20 июля зафиксирован обстрел из стрелкового оружия с направления Станицы Луганской в направлении памятника Князю Игорю (район КПП "Станица Луганская" — ред.)", — уточнили в оборонном ведомстве.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени это выполнено у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван, и 21 июля ожидается новая попытка.

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