СМИ: советником Трампа по коммуникациям станет финансист Скарамуччи

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначит своим советником по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, о назначении Скарамуччи, который также являлся одним из крупнейших доноров финансовой кампании Трампа, может быть объявлено уже в пятницу.

Место советника по коммуникациям оставалось вакантным, после того как в конце мая в отставку с этого поста подал Майк Дубке. Однако он предложил, что будет оставаться в команде, пока не состоится передача полномочий новому советнику.

По традиции директор по коммуникациям в Белом доме отвечает за разработку и продвижение повестки дня президента, в том числе путем кампаний в СМИ. Кроме того, он отвечает за подготовку крупных выступлений главы государства, в частности, послания к конгрессу.