Землетрясение разрушило минарет старинной мечети на острове Кос

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мощное землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса, сообщают местные жители в соцсетях.

Мечеть Дефтердар была построена в 1725 году во время османского владычества и является одной из достопримечательностей острова Кос.

"Господь защитил нас сегодня. До 12 ночи площадь, где упал минарет, была полна детей, которые играли. И мои тоже", — написала в Twitter пользователь Dora K.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 1.31 (время совпадает с московским) между турецким Бодрумом и греческим Косом. Согласно одной из записей в Twitter, погибли семь человек. Власти сообщают о двух погибших и 120 раненых, в основном легко. Погибшие — туристы из Норвегии, сообщают в Twitter.

Жители Коса публикуют фотографии разрушений. По сообщениям, пострадали в основном старые здания, построенные в 1920-1930-е годы. Как отмечают СМИ, сильно досталось старинной крепости госпитальеров и церкви Агия Параскеви.

Один из пользователей опубликовал фотографию лодки, которую цунами вынесло на дорогу.

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