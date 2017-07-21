ЛНР заявила о десяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за минувшие сутки нарушили "режим тишины", обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За минувшие сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 мм, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по их позициям, пятеро украинских военных погибли, еще восьмеро получили ранения.
По утверждениям украинских военных, ополченцы четыре раза били по Водяному и Авдеевке из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, украинские военные обвинили ополченцев в обстреле из минометов и гранатометов шахты Бутовка, в результате чего один военный погиб и один получил ранения. На луганском направлении режим перемирия нарушался вблизи Станции Луганской, заявили украинские военные.