ЛНР заявила о десяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 21 июл — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за минувшие сутки нарушили "режим тишины", обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 мм, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено около 120 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Желобок, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Калиново, Первомайск, Калиновка, Донецкий и позиций Народной милиции у КПП "Станица Луганская".

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по их позициям, пятеро украинских военных погибли, еще восьмеро получили ранения.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "29 раз открывал огонь", "пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения".

По утверждениям украинских военных, ополченцы четыре раза били по Водяному и Авдеевке из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, украинские военные обвинили ополченцев в обстреле из минометов и гранатометов шахты Бутовка, в результате чего один военный погиб и один получил ранения. На луганском направлении режим перемирия нарушался вблизи Станции Луганской, заявили украинские военные.