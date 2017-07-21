В Мексике вспыхнули беспорядки после уничтожения главаря наркокартеля

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Гибель в перестрелке с силами безопасности главаря наркокартеля "Тлауак-Чалько" привела в четверг вечером к серьезным беспорядкам в мексиканской столице, сообщает портал Financiero.

Группы мототаксистов, причастных к деятельности картеля, начали перекрывать движение по магистралям округа Тлауак и подожгли грузовики, чтобы препятствовать движению. Сообщается также о перестрелках.

Главарь картеля "Тлауак-Чалько" Фелипе де Хесус Перес Луна по кличке Глаза был убит бойцами морской пехоты и федеральной полиции в перестрелке. Этот картель считается одним из самых "молодых" в латиноамериканской стране и контролирует наркотрафик в районе столицы.

Сейчас в Тлауак стянуты силы полиции и морской пехоты, зачинщики беспорядков нейтрализованы. Однако министерство Мексики на случай возможного продолжения волнений приняло решение приостановить занятия в дошкольных и учебных заведениях на весь день пятницы, чтобы не подвергать детей риску попасть в беспорядки.