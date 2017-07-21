МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Число пострадавших при сильном землетрясении на греческом острове Кос превысило 120 человек, двое погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.
Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил об обрушении ряда зданий, отметив, что речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети.
На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.
По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.