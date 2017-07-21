Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей

ТОКИО, 21 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея вновь призвала КНДР принять ее предложение провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове; прошлое предложение Сеула Пхеньян оставил без ответа.

"Министерство национальной обороны вновь призывает КНДР положительно ответить на наше предложение как можно скорее", — цитирует агентство Ренхап заявление представителя южнокорейского военного ведомства Мун Сан Гюна.

Первое предложение Южной Кореи к КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии обществ Красного Креста было сделано в минувший понедельник. Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста — 1 августа. Официального ответа КНДР так и не последовало. Лишь накануне центральная северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала статью, в которой утверждалось, что обязательным условием для улучшения отношений между двумя Кореями является отказ Сеула от политики санкций против Пхеньяна.

"Северокорейская сторона до настоящего времени не заявила ни о какой своей позиции. В связи с этим, представляется чрезвычайно сложным начать переговоры сегодня", — уточнил представитель министерства национальной обороны Южной Кореи, подчеркнув, что "предложение действительно до 27 июля".

С призывом к Пхеньяну дать положительный ответ на предложение Сеула выступило и южнокорейское министерство по делам объединения, однако подчеркнуло, что само ведомство не намерено выступать с повторным предложением к Пхеньяну.

"Правительство полагает, что мы не должны колебаться из-за отношения КНДР и нам необходимо предпринять усилия (по улучшению межкорейских отношений) шаг за шагом в спокойной манере. Мы ожидаем, что КНДР ответит на наше предложение диалога как можно скорее", — заявил в пятницу представитель ведомства Ли Ю Чжин.