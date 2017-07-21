В Мексике шесть человек погибли из-за жары

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Не менее шести человек погибли от высоких температур на северо-западе Мексики в штате Сонора, сообщило министерство здравоохранения штата.

Последними жертвами стали два человека, погибшие в течение недели с 9 по 15 июля. Причиной их гибели стал тепловой удар и обезвоживание организма. Ранее скончались еще четыре человека. Порядка 25 пациентов, пострадавших от жары, находятся в больницах и проходят курс восстановления.

В то же время минздрав Соноры отмечает, что общее число случаев, когда люди страдают от последствий аномально высоких температур (137), уменьшилось по сравнению с аналогичными показателями 2016 года на 18%.

Сейчас температура в Соноре превышает 40 градусов в тени, временами достигая 50 градусов по Цельсию. Ситуация усугубляется очень высоким уровнем влажности.