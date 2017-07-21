В Венесуэле два человека погибли в день всеобщей забастовки оппозиции

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Не менее двух человек погибли в четверг в ходе протестов в Венесуэле в день, когда оппозиция проводила всеобщую забастовку против политики президента Николаса Мадуро.

Прокуратура страны подтвердила гибель 24-летнего Ронни Техеры от пулевого ранения в штате Миранда, еще один 23-летний молодой человек Андрес Ускатеги погиб на баррикадах в штате Карабобо.

Еще как минимум девять человек получили ранения в разных частях страны. Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил в своем микроблоге в Twitter о 261 задержанном в ходе акций протеста.

При этом оппозиция заявила об успехе 24-часовой забастовки. "К этой исторической и успешной акции, которая закончится в пятницу в 6 часов утра (13.00 Мск), присоединились 85% страны", — приводит портал Nacional заявление вице-президента оппозиционной Национальной ассамблеи Фредди Гевары.

В то же время президент предпринимательского совета Венесуэлы Херсон Эрнандес привел другие данные по участию бизнеса в акции протеста. По его словам, всего 2% компаний страны откликнулись на призыв оппозиции остановить работу.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших с начала акций протеста приближается к 100.