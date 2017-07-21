МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Средневековая крепость на греческом острове Кос получила повреждения в результате сильного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Крепость рыцарей Ордена святого Иоанна, известных как госпитальеры, была построена на острове в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей и сыграла решающую роль в борьбе с ними.

Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос не уточнил характер повреждений и их масштаб. Кроме того, по его словам, подземные толчки повредили минарет мечети.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли и более 100 пострадали на Косе из-за землетрясения. На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.