МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Средневековая крепость на греческом острове Кос получила повреждения в результате сильного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос не уточнил характер повреждений и их масштаб. Кроме того, по его словам, подземные толчки повредили минарет мечети.
Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли и более 100 пострадали на Косе из-за землетрясения. На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.
По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.