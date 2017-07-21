Команда Трампа ведет собственное расследование против Мюллера, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Юристы и помощники президента США Дональда Трампа ведут собственное расследование против независимого спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует действия Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

По данным газеты, помощники Трампа выясняют, жертвовал ли Мюллер и его окружение политическим противникам Трампа — Демократической партии. Изучаются также связи между Мюллером и экс-директором ФБР Джеймсом Коми, которого уволил Трамп. Кроме того, в поле зрения юристов и помощников Трампа оказались вопросы о возможном конфликте интересов тех, кто ведет расследование против Трампа.

Один из адвокатов Трампа Джей Секулов заявил газете, что любой хороший юрист поднял бы вопрос о конфликте интересов стороны противника.

Трамп публично критиковал Мюллера и предупреждал, что тот не должен выходить за рамки своего расследования. Он также упоминал, что Мюллер претендовал на кресло директора ФБР и не был назначен на этот пост, намекая таким образом на возможную предвзятость Мюллера.

Спецпрокурор ведет расследование "связей Трампа с Россией", а также выясняет, не было ли воспрепятствования правосудию в действиях Трампа, когда тот уволил Коми.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР, спецпрокурор Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Россия эти обвинения категорически опровергает. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи с Россией" президента США Дональда Трампа, которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме.