В США главу ЦРУ раскритиковали за утверждения о "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео подвергся критике в четверг за то, что обвинил Россию во вмешательстве уже не только в выборы 2016 года, но и в предыдущие выборы.

Помпео выступал на форуме по безопасности в Колорадо. Его спросили, вмешалась ли Россия в выборы. Помпео ответил: "Конечно, и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними". Помпео не привел каких-либо подтверждений своим словам.

За эти высказывания директора ЦРУ раскритиковали и те, кто верит в оценки американских спецслужб, будто Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года.

"Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить", — написал в микроблоге в Twitter Адам Шифф, старший демократ комитета палаты представителей по разведке и один из главных участников расследования "российского вмешательства" в выборы.

Экс-посол США в России, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол также задался вопросом, откуда директор почерпнул свои утверждения.

"На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества", — написал в микроблоге в Twitter Макфол.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Россия эти обвинения категорически опровергает. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи с Россией" президента США Дональда, которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме.