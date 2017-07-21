В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

Большая часть пострадавших находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Как сообщалось ранее, в Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.