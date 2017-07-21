В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Большая часть пострадавших находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.
Как сообщалось ранее, в Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.