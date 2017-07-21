Спецпрокурор по "российским связям" проверит финансовые сделки Манафорта

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования "российского вмешательства в выборы в США" проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, Манафорта подозревают в отмывании денег. Мюллер и его команда начали расследование по этому вопросу несколько недель назад.

Аналогичное расследование проводят генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс. Их интересуют финансовые сделки Манафорта в сфере недвижимости.

Кроме того, ранее сообщалось, что финансовые операции Манафорта и его зятя Джеффри Йохая изучает Федеральное бюро расследований (ФБР).

Манафорт через своего представителя заявил, что его "личные инвестиции в недвижимость являются обычными деловыми сделками".