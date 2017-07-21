В США на крышу дома с неба свалился пакет с замороженной свининой

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пакет с замороженной свининой при загадочных обстоятельствах упал на крышу дома в американском штате Флорида, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам Адэйра, пакет с мясом ударился о крышу с "оглушительным грохотом". Он подумал, что это гром, но затем его жена вышла на улицу и обнаружила рядом с домом два свертка с мясом, еще три остались на крыше. Общий вес пакета составлял почти семь килограммов.
"Это должно было упасть с неба. Это слишком тяжелый пакет, чтобы его можно было забросить на крышу", — сообщил мужчина. Рядом с домом находятся три аэропорта, и Адэйр полагает, что мясо выпало из самолета.
Управление гражданской авиации США пока не комментирует инцидент.
Семья Адэйров выбросила свалившееся с неба мясо, хотя Уильямс предлагал им устроить барбекю.