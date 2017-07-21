ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Телеканал CNN обвинил Джареда Кушнера, зятя и по совместительству советника президента США Дональда Трампа, в использовании служебного положения для укрепления собственного семейного бизнеса.

Кушнер играет видную роль в администрации Трампа. Он женат на дочери Трампа Иванке.

CNN строит свои обвинения на том, что бизнес семьи Кушнера по-прежнему продолжает упоминать его имя в рекламных материалах, направленных на китайскую аудиторию. Бизнес Кушнера занимается строительством и продажей недвижимости. Группа компаний, совладельцем которой является Кушнер, уже извинялась в прошлом за то, что упоминала его имя в рекламных материалах.

По данным CNN, связанные с Кушнером компании хвалились в интернете тем, что "этот парень добился избрания Трампа".

Ранее Кушнера уже обвиняли в том, что связанные с ним компании предлагали гражданам КНР инвестировать по 500 тысяч долларов в строящуюся недвижимость, чтобы воспользоваться программой по предоставлению виз США для инвесторов. Эта программа предполагает выдачу 10 тысяч виз в год.

Кушнер пока не отреагировал на очередные обвинения в свой адрес.