Катар готов начать диалог со всеми втянутыми в кризис странами

ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Катар готов начать конструктивный диалог с арабскими странами, разорвавшими с Дохой дипотношения, но только на условиях уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

Глава МИД Катара находится в Пекине с рабочим визитом.

"Катар готов начать конструктивные переговоры со всеми сторонами на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела страны и в соответствии с международным законодательством, чтобы установить взаимное доверие и основательно подойти к вопросу разрешения существующих разногласий",- приводит заявление Аль Тани внешнеполитическое ведомство Китая.

Глава МИД Катара также одобрил объективную позицию Китая в отношении существующего кризиса, отметив, что Доха готова и далее поддерживать с Пекином постоянные контакты и координацию.