Более 226 тысяч человек эвакуировали на северо-востоке КНР из-за наводнения

ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая эвакуировали более 226 тысяч жителей северо-восточной провинции Цзилинь из-за наводнения, сообщает телеканал CCTV.

По предварительным данным, всего разгул стихии затронул почти 513 тысяч человек.

Продолжающиеся несколько дней ливни привели к повышению уровня воды в местных водоемах, затопленными оказались десятки населённых пунктов и почти 130 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в 10 уездах провинции. Разрушены 19,3 тысячи домов, размыты дороги.

Прямой экономический ущерб уже превысил 12,5 миллиарда юаней (1,8 миллиарда долларов).