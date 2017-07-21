У берегов Турции произошли повторные подземные толчки магнитудой до 5,1

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Не менее восьми повторных подземных толчков произошло у юго-западных берегов Турции после сильного землетрясения магнитудой 6,7, свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Самый мощный афтершок имел магнитуду 5,1.

Эпицентр произошедшего в ночь на пятницу землетрясения магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение вызвало небольшое цунами.

Губернатор турецкой провинции Мугла заявил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям.