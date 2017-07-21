Нескольких жителей турецкой Муглы госпитализировали после землетрясения

АНКАРА, 21 июл — РИА. Новости. Несколько жителей турецкого города Мугла получили незначительные травмы, выпрыгнув из окон во время землетрясения, они госпитализированы, сообщил в пятницу мэр города Осман Гюрюн.

"У нас есть несколько пострадавших – люди получили ушибы и переломы, выпрыгнув в панике из окон, кто-то упал на лестницах. Серьезных травм, связанных с землетрясением, ни у кого нет", — заявил Гюрюн в эфире телеканала NTV

Сообщается также, что государственная больница турецкого Бодрума получила трещины во время землетрясения, пациенты эвакуированы.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 01.31 (совпадает с мск). Оно ощущалось на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело, по предварительным данным, к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.