Землетрясение у берегов Турции вызвало небольшое цунами

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в ночь на пятницу в Эгейском море у берегов Турции, вызвало небольшое цунами, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Губернатор турецкой провинции Мугла заявил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям, отметив, что "электричество есть, связь работает".

Сообщается, что землетрясение ощущалось на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. В Бодруме на некоторых старых зданиях возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу. Власти рекомендовали жителям не возвращаться в дома из-за риска повторных толчков, которые все еще продолжаются. На место происшествия прибывают спасатели.