Катар внес поправки в антитеррористические законы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Катара после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, передает агентство Рейтер со ссылкой на катарские СМИ.

Согласно указу эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани, поправки уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма.

По данным агентства QNA, обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

В среду стало известно, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований к Катару и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков. По данным газеты Wall Street Journal, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов". По данным издания, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.