Катар внес поправки в антитеррористические законы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Катара после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, передает агентство Рейтер со ссылкой на катарские СМИ.
По данным агентства QNA, обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
В среду стало известно, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований к Катару и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков. По данным газеты Wall Street Journal, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов". По данным издания, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.