Польский посол в США заявил о страхе из-за российско-белорусских учений

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Восточноевропейские страны находятся в атмосфере "страха и неопределенности" в связи с предстоящими военными учениями России и Белоруссии "Запад-2017", заявил посол Польши в США Петр Вильчек.
"Из-за недостатка прозрачности мы не много знаем об этом (учениях – ред.). Это опасность, прежде всего, для Украины, но также и для других стран. Это потенциальная угроза. Я не говорю, что что-то произойдет, какая-то атака или провокация против членов НАТО. Но, тем не менее, есть атмосфера страха и неопределенности, особенно связанная с (учениями) "Запад", — сказал Вильчек, выступая на Аспеновском форуме по безопасности в США.
Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.
Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу предстоящих в сентябре белорусско-российский учений "Запад-2017".