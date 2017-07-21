Италия экстрадировала на родину гвинейца, ранившего полицейского ножом

РИМ, 21 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Италия выслала на родину уроженца Гвинеи, который несколько дней назад ранил ножом полицейского неподалеку от центрального вокзала Милана, заявил глава итальянского МВД Марко Миннити.

Полицию на привокзальную площадь вызвал один из сотрудников фирмы по организации трансферов до окрестных аэропортов. Он сообщил, что на привокзальной площади находится мужчина, который что-то кричал и с угрозами выхватил нож в ответ на предложение ему помочь. Очевидцы были вынуждены забаррикадироваться в автобусе до приезда полицейских. Наряд полиции смог заблокировать мужчину, но при задержании тот оказал сопротивление, легко ранив стража порядка в плечо. Серьезных ран удалось избежать благодаря бронежилету, но на всякий случай пострадавшего все-таки доставили в больницу.

Нападавшим оказался 31-летний уроженец Гвинеи, в отношении которого в начале июля итальянские власти выписали ордер об экстрадиции. Ранее он задерживался за причинение телесных повреждений, сопротивление и угрозы должностному лицу. Отмечается, что в момент задержания и по дороге в полицейский участок он кричал, что хочет "умереть за Аллаха". Правоохранители, тем не менее, исключили экстремистский след в преступлении, объясняя поведение африканца помутнением рассудка.

Примечательно, что после нападения Момоду Диаллу не оказался за решеткой – его отпустили под обязательство являться для отметки в полицию, однако впоследствии эту спорную меру заменили на экстрадицию, которую т провели в четверг вечером.

Временное освобождение Диаллу подняло волну критики со стороны миланских властей и политиков, выступающих за ужесточение мер контроля мигрантов. Так, мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что это решение заставляет "открыть рот", а депутат парламента от правоцентристской "Лиги Севера" Паоло Гримольди призвал к немедленной экстрадиции всех нелегалов. В ответ на это адвокат гвинейца заверила, что ее подзащитный так и не оказался на свободе и ждал экстрадиции в полицейском управлении Милана.

Эпизод напомнил произошедшее в середине мая нападение на полицейский патруль на том же миланском вокзале. В ходе обычной проверки документов выходец из Туниса выхватил нож и атаковал стражей порядка. Неопасные для жизни ранения получили двое военных и полицейский. Нападавшего схватили. Им оказался 20-летний гражданин Италии Исмаил Хосни, родившийся в Милане в смешанной итало-тунисской семье. Он обвиняется в попытке убийства и причастности к международному терроризму.