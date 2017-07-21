МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Высокопоставленный дипломат из миссии Венесуэлы при ООН Исаиас Медина ушел со своего поста в знак протеста против политики президента Николаса Мадуро, следует из опубликованного в сети письма дипработника.

Письмо датировано 14 июля, однако стало известно о нем только теперь. В своем послании Медина называет неконституционными действия властей при подавлении массовых акций протеста, идущих в стране с апреля и унесших порядка 100 жизней.

При этом дипломат заявляет о задолженности по выплате зарплаты за последние три месяца и выражает надежду, что ему оплатят расходы по возвращению на родину, согласно закону.

Глава миссии Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес подтвердил факт конфликта со своим бывшим сотрудником. "Я осуждаю поведение Исаиаса Медины. Мы немедленно освободили его от его обязанностей. Он нас не представляет, он действовал бесчестно", — написал Рамирес в своем микроблоге в Twitter.