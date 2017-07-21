Судмедэксперты взяли образцы ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Судмедэксперты взяли образцы ДНК Сальвадора Дали, тело которого было эксгумировано в четверг вечером, чтобы установить возможное отцовство великого художника-сюрреалиста, передает агентство Рейтер.
Отмечается, что при захоронении Дали его тело было забальзамировано, что значительно упростило процедуру отбора образцов ДНК. Когда могут стать известны результаты анализа, неизвестно.
Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить себя так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали было замуровано в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас (Каталония).
Если ДНК женщины и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.