Судмедэксперты взяли образцы ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Судмедэксперты взяли образцы ДНК Сальвадора Дали, тело которого было эксгумировано в четверг вечером, чтобы установить возможное отцовство великого художника-сюрреалиста, передает агентство Рейтер.

В конце июня один из судов Мадрида постановил эксгумировать останки знаменитого художника для установления отцовства. Суд удовлетворил иск жительницы Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали — ее отец.

Отмечается, что при захоронении Дали его тело было забальзамировано, что значительно упростило процедуру отбора образцов ДНК. Когда могут стать известны результаты анализа, неизвестно.

Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году. По ее словам, у ее матери была тайная связь с художником.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить себя так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали было замуровано в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас (Каталония).

Если ДНК женщины и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.