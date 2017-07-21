В Венесуэле еще один человек убит и трое ранены во время протестов

МЕХИКО, 21 июл – РИА Новости. Один человек убит и еще трое получили серьезные ранения в четверг в ходе массовых протестов против политики властей в венесуэльском городе Лос-Текес штата Миранда.Nacional, по манифестантам открыли огонь полиция и так называемые "колективос" — сторонники действующей власти.
Погибшего опознали как 24-летнего Ронни Техеру. Среди раненых – два его родственника.
С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших с начала акций протеста приближается к 100.
Одновременно президент страны Николас Мадуро обвинил оппозицию в нападении на здание государственного телевидения VTV. "Я возлагаю ответственность на главу муниципии (Сукре штата Миранда) Карлоса Окариса за атаки на VTV и прошу правосудие немедленно начать действовать против него, я отдал приказ задержать террористов", — приводит заявление Мадуро портал Noticias24.