Посольство установило контакт с родными сына россиянки, убитой в Испании

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова получила ответ на свой запрос о судьбе ребёнка убитой в Испании россиянки, в настоящее время посольством налажен контакт с родственниками мальчика из России, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

В прошедшее воскресенье в испанской Валенсии была убита 32-летняя россиянка. У погибшей остался 7-летний сын. Детский омбудсмен запросила в посольстве России в Испании информацию о судьбе ребенка.

"Мы получили информацию от посольства о том, что установлен контакт с родственниками ребенка из России", — сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

Полиция Испании в четверг задержала мужчину, который подозревается в убийстве россиянки, чье тело было обнаружено в прошедшее воскресенье в одной из квартир многоквартирного дома в Валенсии. Тело 32-летней россиянки было обнаружено после того, как там возник пожар. По мнению правоохранительных органов, помимо подозрения в убийстве россиянки, задержанный также подозревается в умышленном поджоге.

Проведённая позже аутопсия выявила причину смерти — ею стали многочисленные удары по голове, после чего начался пожар, в результате которого тело сильно обгорело. Полиция Испании продолжает расследование данного дела.